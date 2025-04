Carreta e carro atropelam cavalos soltos em rodovia de Bauru

Na madrugada desta quarta-feira (30), uma carreta e um carro atropelaram cavalos que estavam soltos na altura do quilômetro 227 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Bauru. Apesar dos danos materiais, os quatro ocupantes do automóvel e o motorista da carreta escaparam ilesos. Dois animais não resistiram ao impacto.

De acordo com informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu por volta das 4h, no sentido leste da rodovia. O condutor da carreta bitrem contou que deparou-se com vários equinos na pista e, sem tempo hábil para frear ou desviar, atingiu um deles.

Na sequência, um Toyota Yaris que trafegava no mesmo sentido, logo atrás da carreta, tentou desviar dos animais, mas também acabou atropelando um. Os cavalos foram avaliados por um veterinário de uma ONG, mas não resistiram. Já os condutores dos veículos e três passageiros do carro não se feriram.