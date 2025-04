Polícia detém reeducando com droga em almoxarifado da prefeitura

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru apreendeu drogas com um reeducando de 22 anos, no interior do almoxarifado da Prefeitura de Bauru, no Parque São Geraldo. O homem, que prestava serviços externos à unidade prisional, utilizava o prédio público para fracionar e embalar os entorpecentes, constatou a Polícia Civil.

Segundo a Dise, após um período de investigação referente ao combate ao tráfico nos presídios da cidade, os policiais foram até o prédio público e verificaram os armários, onde os presos guardam roupas. Em um deles estava uma mochila, que continha pequenas porções de maconha já embaladas, além de outras maiores, em “tijolos”. Na mesma bolsa foi localizada a carteirinha de identificação do detento, que cumpre pena justamente por tráfico de drogas.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, foram encontrados mais pedaços de tijolos de maconha escondidos em um container, aos fundos do pátio do almoxarifado. Conforme apurado pela equipe da delegacia, a droga chegava ao almoxarifado e, depois de embalada em um formato possível de ser engolido, outros detentos a ingeriam para entrar com ela em suas respectivas unidades prisionais.