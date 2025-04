Dia do Trabalho com Dudu Nobre no Sesc

Sambista da nova geração, Dudu Nobre celebra mais de duas décadas de carreira com um show que traz músicas autorais, releitura de clássicos e de músicas de artistas que foram sua influência e compuseram sua trajetória musical. Ele se apresenta neste Dia do Trabalhador, 1 de maio, no ginásio do Sesc. Os ingressos estão à venda. Compositor e intérprete carioca, Dudu Nobre iniciou sua carreira ainda jovem, tocando cavaquinho e participando de rodas de samba. Seu primeiro álbum, intitulado com seu nome e lançado em 1999, marcou o início de sua trajetória profissional.

Entre seus maiores sucessos estão "A Grande Família", "No Mexe Mexe, No Bole Bole", "Quem é Ela" e "Água da Minha Sede". Dudu Nobre também se destaca como compositor de sambas-enredo.

Ao longo da carreira, soma 15 discos e mais de 300 músicas gravadas, além de 40 sambas-enredo para os mais diversos carnavais. Os ingressos podem ser adquiridos via venda online no app Credencial Sesc SP ou centralrelacionamento.sescsp.org.br e, presencialmente, nas bilheterias do Sesc (com agendamento de horário pelo app).