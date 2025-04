Agudos: MP apura suposto assédio moral a motoristas da Câmara

O Ministério Público (MP) instaurou inquérito civil para apurar uma denúncia de que motoristas da Câmara de Agudos (13 quilômetros de Bauru) estariam sofrendo assédio moral e sendo impedidos de dirigir veículos do Legislativo em viagens oficiais, além de atuarem em funções diversas. A Promotoria de Justiça deu prazo de 30 dias para que a presidência da Casa e os vereadores forneçam informações sobre o caso.

De acordo com a portaria de abertura do procedimento, motoristas concursados da Câmara estariam tendo seus serviços subutilizados, já que os próprios parlamentares e outras pessoas autorizadas por eles seriam responsáveis por conduzir os carros oficiais da Casa, inclusive em viagens para outras cidades. Além disso, outros motoristas, também concursados, estariam atuando em outras áreas no local, em desvio de função.

Inicialmente, o MP passou a analisar as denúncias por meio de uma "notícia de fato", ouvindo motoristas e o Legislativo, que declarou, segundo o órgão, que outros servidores e membros da Câmara podem conduzir os veículos oficiais mediante autorização prévia, "mas sem informar a existência de regulamentação específica sobre o assunto", e negou desvios de função, alegando que motoristas desempenham "funções adicionais".