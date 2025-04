Festa do Trabalhador em Barra Bonita terá shows e sorteios

A Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru) irá comemorar o Dia do Trabalhador com shows musicais gratuitos e sorteio de diversos brindes no Conjunto Esportivo Paulo Bigliassi, conhecido como "Praça do Skate", que fica no bairro Sonho Nosso.

A "Festa do Trabalhador" começa nesta quarta-feira (30) e continua na quinta (1), feriado. Hoje, a banda HR se apresenta às 19h30, seguida da banda Abraço Negro, a partir das 21h.

Já na quinta, Rodrigo José abre a programação da festa às 10h, seguido de Camilo Neto (12h), Félix & Ricardo (14h30), Bia Abile (18h) e da dupla sertaneja Mayck & Lyan (20h).