Rede Globo - 60 anos

Como se o coração do Dr Roberto Marinho tivesse voltado a bater, por algum tempo, no coração de todos os globais, a Rede Globo tirou o nosso fôlego, nos levando de encontro a um passado glorioso de uma tv que não existe mais.

Essa festa sensacional reacendeu em nós o orgulho de ser o país que melhor sabe fazer televisão.

Ver e rever as estrelas que nos marcaram, ouvir as canções que tanto cantamos e reencontrar tantos artistas que deram sentido a 6 décadas de história do Brasil.

Que saudade! Que vontade de viver tudo de novo! O país estava precisando lembrar quem é!