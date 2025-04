GCM flagra abrigo de galos e arena usada em rinhas em Botucatu

Botucatu - A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), por meio do Grupo de Proteção Ambiental (GPA), identificou nesta segunda-feira (28) um local utilizado para prática de rinhas de galo. Veterinária atestou que as aves sofriam maus-tratos e um homem de 61 anos chegou a ser detido. O envolvimento dele em eventual crime será investigado pela Polícia Civil.

A descoberta da rinha ocorreu no momento em que os guardas civis atendiam uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Palos Verdes e foram informados sobre existência de um criatório de aves usadas na prática ilegal. No local, foram encontrados 24 galos presos em gaiolas, oito galinhas e uma arena artesanal.

A Polícia Científica realizou perícia no imóvel e uma veterinária do Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens (Cempas) atestou que as aves sofriam maus-tratos. O responsável, de 61 anos, foi ouvido no plantão policial e liberado. O caso foi remetido à Delegacia de Proteção Animal (Depa) para investigação.