Cultura abre agenda às visitas na Feira do Livro

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, realizará a 22ª Feira do Livro - 2025 na Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu, de 2 a 7 de junho. As visitas de escolas, organizações, entidades e demais grupos devem ser marcadas, para melhor organização do evento. O agendamento já está aberto, e deve ser feito na Biblioteca Municipal, no telefone (14) 3235-9352, ou no e-mail bibliotecacentral@bauru.sp.gov.br, até o dia 15 de maio. O funcionamento é das 8h às 16h45 de segunda a sexta-feira.

Para o público em geral, a participação na Feira do Livro será aberta, sem necessidade de agendamento prévio. A programação completa será divulgada no mês que vem.

O evento será nos períodos da manhã, tarde e noite, e contará com vendas de livros com desconto, atrações circenses, shows musicais, slam, encontro com autores, espetáculos de teatro, contação de histórias, entre outras atrações.