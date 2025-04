Facilpa segue esta semana com Jorge e Mateus

A segunda semana da 45ª Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista) será marcada por grandes shows, prova de laço em dupla, rodeio em touros e diversas exposições. Destaque para a aguardada apresentação da dupla Jorge e Mateus, que neste ano comemora 20 anos de sucesso.

"A primeira semana da Facilpa atingiu as nossas expectativas. Tivemos shows que agradaram o público, como foi o caso da dupla Henrique e Juliano, que abriu com chave de ouro a nossa feira. Agora, vamos para a segunda semana, com ótimas apresentações, exposições e provas", afirma o diretor da Organização Estrela, Lucas Regazzo da Facilpa.

O rodeio em touros Equipe Rozeta, vai pagar um total de R$ 25 mil aos melhores competidores, durante quatro dias de competição - entre quinta-feira (01) e domingo (04). Já a Prova de Laço em Dupla, que acontece nas noites de 02 e 04 de maio (de sexta à segunda), também conta com excelentes premiações: 1 trailer, 3 motos (do 2º ao 4º colocados), R$ 7500 e fivela.