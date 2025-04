Região: 1.325 vagas para vestibular das Fatecs

As inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) estão abertas até as 15h do dia 6 de junho, exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. Para o segundo semestre de 2025, as regiões de Bauru e de Marília terão 1.325 vagas distribuídas entre Assis (50 vagas), Bauru (150 vagas), Botucatu (175 vagas), Garça (175 vagas), Jaú (200 vagas), Lins (150 vagas), Marília (125 vagas), Ourinhos (225 vagas) e Pompéia (75 vagas).

O valor da taxa é de R$ 50,00 e a prova será aplicada no dia 29 de junho. No total, as 82 Fatecs do Estado oferecem 12.550 vagas para cursos superiores de tecnologia gratuitos, presenciais e a distância. Os cursos, vagas, períodos e unidades participantes estão disponíveis no site vestibular.fatec.sp.gov.br.

Para se inscrever no processo seletivo, o interessado deve preencher a ficha, o questionário socioeconômico e pagar a taxa, conforme orientações disponíveis no Manual do Candidato e na Portaria do Vestibular.