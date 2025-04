Reuniões para apresentar a cartografia do Plano Diretor é hoje

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Planejamento (Seplan), começa nesta terça-feira (29) as reuniões públicas para a apresentação do diagnóstico e cartografia atualizados da revisão do Plano Diretor e da Lei de Uso e Ocupação de Solo (LUOS). A Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas (Fipe), vinculada à Universidade de São Paulo (USP), foi contratada para dar suporte técnico ao município.

Na última semana, o diagnóstico e a cartografia atualizados foram apresentados em reunião para os membros do Conselho do Município e os delegados da revisão do Plano Diretor, no auditório do Centro Administrativo da prefeitura. A primeira rodada de reuniões aconteceu em fevereiro, e foi realizada para apresentação do cronograma da retomada das discussões. A segunda rodada acontece a partir desta terça-feira e segue até o final de maio, para apresentação do diagnóstico e cartografia atualizados, e a terceira rodada está prevista para junho, com a apresentação das propostas preliminares.

As audiências públicas para as apresentações das minutas dos projetos de lei do Plano Diretor e da LUOS estão previstas para acontecer em setembro. Em seguida, após passarem por adequações, caso necessário, os projetos deverão ser enviados para a Câmara Municipal até o final deste ano. Todas as informações sobre a revisão do Plano Diretor e da LUOS estão no site https://sites.bauru.sp.gov.br/planodiretor/