O Boleto de Deus

Outro dia, entrando no cartório aqui Bauru, em frente à igreja Sta. Terezinha, vi uma cena que me parou no meio do caminho. Logo na entrada, um segurança conversava com um senhor que vinha montado numa bicicleta surrada de tanto uso.

Aquelas bicicletas de cestinho na frente, já sem muita tinta, mas ainda cumprindo seu papel.

O senhor, já se adiantando, perguntou ao segurança: — Bom dia! O senhor acredita em Deus? O segurança sorriu, meio sem jeito: — Acredito... mas provar, ninguém prova, né? Foi então que o homem, com ares de quem ia revelar um grande segredo, apontou para um documento plastificado que carregava no cestinho: — Pois hoje o senhor vai ver uma prova. Tá tudo aqui! Curioso, me aproximei para ouvir a história.