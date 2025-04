Qual é a missão da escola?

A saúde mental do professor colapsou e a sociedade finge que a aula continua, muitas vezes por conta das 'carteiradas' que os profissionais da educação levam, por conta do que os alunos ouvem em casa e do menosprezo por essa profissão tão importante, que ao ensinar, pode ser silenciado por ideologias políticas.

"A sociedade confia no piloto de avião sem vê-lo, num médico sem questioná-lo, no pastor (genericamente de quaisquer religiões), mas o professor precisa se justificar todos os dias para exercer a própria profissão." (Renato Casagrande) Reitera-se que o objetivo, enquanto educadores que são os membros de uma escola, é o de encontrar o melhor caminho para o desenvolvimento dos alunos, uma vez que merecem não apenas aprovação, mas formação.

O autor é diretor de escola (particular), educador há 38, duas especializações, mestrado e doutorado na área educacional e, atualmente, indignado com a postura de muitas famílias