Homem invade a casa da ex e causa prejuízos de R$ 10 mil em Bauru

Uma mulher acusa seu ex-companheiro de invadir seu apartamento em um residencial em Bauru e danificar objetos e móveis, causando prejuízos estimados em cerca de R$ 10 mil. O crime, de acordo com a versão da vítima no boletim de ocorrência (BO) registrado nesta segunda-feira (28) na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), teria ocorrido na frente da filha dela, de 11 anos.

A mulher alega que deixou por escrito documento na portaria destinado ao síndico e à administradora do condomínio proibindo expressamente a entrada de seu ex no local e que, apesar disso, neste sábado (26), em conseguiu ingressar indevidamente no residencial, arrombou a porta do seu apartamento e danificou tudo o que havia dentro dele. O caso será investigado pela Polícia Civil.