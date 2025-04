Duas presas fogem de cadeia e carcereiro é afastado em Itatinga

Itatinga - Duas presas fugiram neste final de semana pela porta da frente da Cadeia Pública de Itatinga (120 quilômetros de Bauru). Uma delas é suspeita de envolvimento no latrocínio (roubo seguido de morte) de um taxista de 70 anos, do Paraná, ocorrido na semana passada (leia abaixo). De acordo com a Polícia Civil, as detentas foram capturadas neste domingo (27) e segunda-feira (28) e o carcereiro que estava trabalhando no momento da fuga foi afastado de suas funções.

O fato ocorreu no sábado (26) e foi registrado por uma câmera de segurança. Uma das presas, que estava detida por tráfico de drogas, foi capturada no dia seguinte, em Botucatu. Já a segunda mulher, suspeita de latrocínio, foi encontrada apenas nesta segunda-feira, em Bofete.

A Polícia Civil informou que, após a fuga, foram tomadas as providências de Polícia Judiciária cabíveis e que a Corregedoria foi acionada. Segundo a corporação, um procedimento administrativo foi instaurado e o carcereiro que trabalhava na ocasião foi afastado de suas funções.

Latrocínio