Ladrão furta marmitaria de Bauru e deixa cair RG na fuga; VÍDEO

Um ladrão deixou cair um documento de identidade ao invadir e furtar uma marmitaria na madrugada desta segunda-feira (28), na avenida das Bandeiras, no bairro Alto Paraíso, em Bauru. O crime foi flagrado por câmera de segurança e o vídeo circula nas redes sociais com a imagem do RG. Até o momento, ele não foi encontrado, mas é procurado pela polícia.

Na filmagem divulgada pela proprietária do estabelecimento, o homem demonstra tranquilidade durante o furto. Ele levou um notebook e uma moto Honda Titan azul, que foram recuperados pelos donos horas após o furto.

Pelo vídeo também é possível verificar que o indivíduo ainda fecha uma porta de aço instalada na entrada do negócio utilizando o controle afixado na parede, antes de deixar o local pouco depois da meia-noite.