Motociclista morre em colisão contra barranco em Botucatu

Um motociclista de 36 anos morreu, na noite deste domingo (28), quando a Honda CBX que conduzia bateu no talude do acostamento da rodovia Pedro Bosco (SPA 007-209), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Segundo o portal Acontece Botucatu, a vítima foi identificada como Igor Ramom Gonçalves.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária e da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a vítima trafegava no sentido oeste quando, por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção no trevo da rodovia Castelinho. O óbito foi confirmado no local e as causas serão apuradas.