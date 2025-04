Bauru Basket é superado pelo Paulistano no jogo 3 das oitavas

Na noite deste domingo (27), o Bauru Basket foi superado pelo Paulistano pelo placar de 62 x 60, no ginásio Panela de Pressão, em duelo válido pelo jogo 3 das oitavas de final do NBB Caixa. Com o resultado, o time da capital paulista abre vantagem de 2 x 1 na série melhor de cinco.

Após uma partida marcada pelo equilíbrio, a decisão ficou para o estouro do cronômetro. No último quarto, Dontrell Brite empatou o marcador em 60 x 60 e deixou apenas 2 segundos para os rivais. Porém, na reposição de bola, o pivô Brunão aproveitou a sobra e converteu o arremate próximo à cesta, selando a vitória adversária.

O cestinha do jogo foi o armador Dontrell Brite, do Bauru, com 22 pontos anotados. Pelo lado vencedor, os destaques foram Kevin Crescenzi e Lucas Dória, que marcaram 14 e 12 pontos, respectivamente.