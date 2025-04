Ladrão é flagrado dentro do forro de estabelecimento comercial

Um homem de 32 anos foi preso, na manhã deste domingo (27), por furto de 30 metros de fios de um estabelecimento comercial, no Centro de Bauru. Ele foi flagrado pela Polícia Militar no forro do imóvel.

Quando a equipe da corporação chegou ao endereço, foi recepcionada pelo proprietário do comércio, que suspeitava do furto porque o local estava sem energia elétrica.

Os policiais, então, ouviram barulho no forro e foram vistoriar. Surpreenderam o indiciado, que recebeu voz de prisão lá mesmo, consta do boletim de ocorrência. De acordo com o documento, ele já havia cortado os fios, avaliados em cerca de R$ 3 mil, e os colocado em mochilas, jogadas em um telhado ao lado. O material foi apreendido.