Com garrafa quebrada, homem fere gestante no rosto em Bauru

Um homem de 26 anos quebrou uma garrafa de vidro que estava sob uma árvore e feriu o rosto da companheira de 21 anos, grávida de 33 semanas, na manhã deste sábado (26), no Jardim Prudência, em Bauru.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o casal mantinha um relacionamento há cerca de um ano. A vítima, no entanto, pernoitou na casa da mãe porque havia recebido um benefício e sabia que o autor iria pegar o valor para comprar drogas.

Ele, então, foi até a casa da sogra e ameaçou a gestante dizendo que passaria uma garrafa no pescoço dela, caso a mulher não voltasse para a residência do casal, consta do BO. Ainda segundo o documento, como a vítima disse que não retornaria, ele foi até uma árvore, pegou a garrafa do chão, quebrou e foi para cima dela, que virou o rosto e foi ferida na bochecha esquerda.