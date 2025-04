Piratininga abre edital para seleção de projetos

Serão selecionados, inicialmente, 4 projetos, com possibilidade de ampliação do número de contemplados, caso haja orçamento. As inscrições vão até 17h da próxima quarta (30) e devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura.

Para as categorias 1 e 2, é necessário atuar ou residir em Piratininga há pelo menos dois anos. Já para a categoria 3, podem participar agentes culturais de toda a região administrativa.

Os projetos devem se enquadrar em uma das seguintes categorias: Categoria 01, com até R$ 50 mil, destinada à difusão de arte e cultura, com, no mínimo, 20 atividades realizadas com artistas locais, abrangendo diversas linguagens como música, teatro, dança, literatura, hip hop, entre outras. Categoria 02, com até R$ 20 mil, voltada para a realização de exposições, festivais, festas populares e feiras nas áreas de economia criativa e nas diversas manifestações artísticas. E, por fim, Categoria 03, com até R$ 5 mil, destinada a atividades formativas com carga horária mínima de 20 horas, voltadas para artistas, produtores e gestores culturais, com foco em produção e gestão cultural. Os interessados podem tirar dúvidas e obter mais informações pelo telefone: (14) 3265-9536.