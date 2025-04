Sítio do Carroção em Tatuí revive os contos infantis

O Sítio do Carroção, conhecido como o único resort pedagógico do Brasil, abre suas portas no dia 11 de maio para uma celebração especial de Dia das Mães. Neste dia, as mamães terão direito a um desconto de 50% no valor do day use, que dá direito a um dia todo de diversão no Carroção.

A oferta é válida para reservas com no mínimo um (1) participante pagando o valor integral e o cupom não é cumulativo para reservas com mais participantes vinculados a um mesmo CPF. No ato da compra, é preciso utilizar o cupom diadasmaes. A reserva pode ser feita por aqui: https://carrocao.com/outros-produtos/day-use/day-use-informacoes/.

Com atrações que combinam entretenimento e conhecimento, o Sítio do Carroção proporciona experiências únicas para toda a família.