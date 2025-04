Sub-15 do Noroeste vence a 3ª seguida e Sub-17 obtém 1ª vitória

O sábado (26) foi de dupla vitória, por goleadas, das categorias de base Sub-15 e Sub-17 do Noroeste, diante do Rio Claro, no Estádio Alfredo de Castilho. As partidas foram válidas pela 3ª rodada do Campeonato Paulista e mostram que o clube de Bauru montou dois times competitivos.

No Sub-15, o Norusquinha derrotou o adversário por 6 a 2, com dois gols do artilheiro Diogo, que é bauruense e já tem 4 no estadual. Também balançaram a rede o volante Cauã Batata (2) e Kauã Pereira (2).

O time entrou em campo com Miguel Fernandes; Arthur Euzébio, Arthur Mariano, Marcelo Picali e Henry Ferreira; Cauã Batata, João Ulian, Kauã Pereira, Carlos Henrique; Diogo e Gustavo Silva.