Leroy Merlin chega a Bauru com soluções para casa e construção

A Leroy Merlin, uma das principais varejistas de soluções para o lar no Brasil, chegou a Bauru com sua primeira unidade na cidade. Com mais de 26 anos de atuação no país, a marca reforça seu compromisso com o desenvolvimento local, a geração de empregos e a oferta de produtos, serviços e soluções completas para consumidores finais e profissionais do setor.

Com mais de 5.300 mil m² de área construída, a nova loja disponibiliza um sortimento físico de aproximadamente 15 mil itens e acesso a mais de 1 milhão de produtos por meio dos canais digitais. Também estão disponíveis mais de 20 serviços via Leroy Merlin Instalação e Reformas, que garante comodidade, qualidade e segurança desde a compra até a instalação, incluindo projetos completos de banheiros, cozinhas, pisos e até energia solar.



