Terceira edição do Ogum Fest celebra a força e proteção

Haverá a procissão em honra a Ogum (14h); apresentação no palco de Tambores do Axé (14h); roda de capoeira (15h); giras de atendimento espiritual (das 15h30 às 18h30); encontro dos Sambistas (16h) e Toque dos Tabaqueiros (18h30).

A Ogum Fest chega à sua terceira edição, neste domingo (27), quando promoverá um encontro entre terreiros de matriz africana para homenagear o Orixá Ogum, no Recinto Mello Moraes, a partir das 13h30. O evento realizado pelo Instituto Jovens de Aruanda tem entrada gratuita e conta com uma programação especial.

De acordo com eles, também está prevista a venda de produtos artesanais, e itens religiosos, além de uma praça de alimentação afro-brasileira e popular, com itens como pastel, espetinhos, doces, pinga artesanal, acarajé e muito mais.

Um espaço místico também estará disponível com leitura de tarô com Vênus Tarô e Cartas com Café. O evento recebe o apoio da Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria da Cultura, Subsede da OAB, Coletivo Samba e Conselho da Comunidade Negra de Bauru.

O Recinto Mello Moraes fica na Avenida Comendador José da Silva Marta, quadra 36, no Jardim Ouro Verde.