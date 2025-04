USP apresenta o show 'Um canto para meus Ancestrais'

O show "Um Canto para meus Ancestrais", com o músico Diogo Alves, será apresentado neste sábado (26), às 20h, no Teatro Universitário da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP). O evento é gratuito, numa promoção do Centro Cultural do Campus USP de Bauru, com apoio da Lei Paulo Gustavo e da Prefeitura Municipal de Bauru. A organização do evento pede a doação voluntária de um litro de leite que será doado para instituições de caridade de Bauru e região.

A música sempre desempenhou um papel de grande importância para interação dos negros, que eram trazidos para terras brasileiras e para sua descendência. Esse é um dos pontos de partida do espetáculo do percussionista Diogo Alves. Com grande influência do samba, jazz afro-cubano e da música afro-brasileira, o músico leva ao palco 10 canções autorais inspiradas nos ritmos africanos como o ijexá, samba de roda, alujá, entre outros.

O show conta com ambientação, fotografia e figurino especialmente pensados para celebrar a ancestralidade negra. A apresentação é gratuita e aberta para todos os públicos. Para a apresentação, Diogo Alves contará com um time de músicos de primeira linha, entre eles, Paulo Maia no piano, Adriano Martins no contrabaixo, Adílio Nascimento na percussão, Matheus Maia no saxofone e Deborah Guimarães.