Chuva adia parte da programação do Festival Cria Bauru

Por conta da chuva e do tempo instável, parte da programação da 4.ª edição do Festival Cria Bauru foi adiada. As atividades ao ar livre marcadas para este fim de semana não ocorrerão nas datas previstas. Os locais seguem os mesmos, mas algumas novas datas ainda não foram definidas.

O festival, que tem como tema o Cerrado, reúne atrações culturais gratuitas em diferentes pontos da cidade. A organização informou que os novos horários e dias serão divulgados no site oficial (www.festivalcriabauru.com.br) e no perfil @festivalcriabauru, no Instagram.

Entre as atividades adiadas estão a apresentação de Sebastião Santos, o Tião, que faria contação de histórias no Jardim Botânico neste sábado (26), às 10h, e o "Cria no Horto", no mesmo dia, a partir das 18h. O evento "Geisel Cria", previsto para domingo (27), também foi suspenso.