Arealva terá cavalgada de aniversário

Neste domingo (27), Arealva (41 quilômetros de Bauru) será palco de cavalgada em comemoração aos 76 anos do município. As comitivas, cavaleiros e amazonas devem se inscrever na prefeitura ou através do link https://forms.gle/31dZdJ9qvNdamWej8.

A abertura dos portões da arena multiuso "José Giatti" será às 7h. A concentração começa às 8h e, às 9h, terá início o percurso por um trajeto de 12,1 quilômetros, por ruas centrais e vias rurais, com animação de trio elétrico. O mapa pode ser consultado pelo link https://maps.app.goo.gl/FZY6BKcCaMx2WiYJ7 .

O retorno dos participantes está previsto para as 12h. Na sequência, haverá a "Queima do Alho", com arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne seca e carne no tacho, e shows com Violeiros de Arealva, Anísio & Paulo Vitor e Natállia Antunes.