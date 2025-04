Desfile celebra 167 anos de Lençóis

"As Secretarias de Cultura e Educação estão organizando, com muito carinho, uma festa que vai marcar os 167 anos de Lençóis Paulista, mostrando na avenida um pouco da nossa história, da nossa memória. Parabéns aos estudantes, aos servidores e às entidades pelo exemplo de amor e civismo", destacou o prefeito André Paccola Sasso.

Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) celebra 167 anos nesta segunda-feira (28) com o seu tradicional desfile cívico na avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, a partir das 7h30. O tema este ano será "Uma homenagem aos patronos e patronesses que nomeiam as unidades escolares de Lençóis Paulista". A realização é da Prefeitura de Lençóis Paulista, por meio das Secretarias de Educação e Cultura.

O palco das autoridades será montado na esquina da avenida Padre Salústio com a rua Doutor Antônio Tedesco. A concentração dos estudantes ocorre na avenida Castelo Branco e o desfile tem início a partir do cruzamento da rua 28 de Abril com a avenida Padre Salústio, seguindo até o ponto de dispersão, na altura da rua Ignácio Anselmo.

O desfile será precedido de cerimônia de hasteamento dos pavilhões e execução dos hinos pela Orquestra Municipal de Sopros. Também haverá apresentação da Orquestra de Cordas da Casa da Cultura. O evento terá banheiros químicos na concentração, em frente ao Fórum e na dispersão e pontos de hidratação na concentração e dispersão.

As escolas das redes municipal, estadual e privada e entidades participantes serão divididas em 10 blocos, apresentando na avenida uma homenagem aos patronos e patronesses das instituições de ensino, além de suas bandas e fanfarras. No total, de acordo com a administração, mais de mil estudantes deverão desfilar pela avenida Padre Salústio.