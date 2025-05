Homem é socorrido com tiro na coluna e na cabeça em Bauru

Um homem, cuja identidade não foi revelada, foi atingido por um tiro na coluna e outro na cabeça, por volta de 7h30 desta segunda-feira (12), em via pública, quadra 4 da rua Carlos Eduardo Gomes, no Jardim Ivone. O endereço fica a 200 metros da Escola Municipal de Ensino Infantil Integral (Emeii) Valéria Dalva de Agostinho.

A ocorrência assustou moradores que saíam para trabalhar ou retornavam do serviço, conforme a reportagem constatou no local. Vizinhos, porém, não quiseram comentar sobre o caso, que ainda não havia sido registrado no plantão da Polícia Civil.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após solicitação da Polícia Militar, uma equipe médica foi até o local, estabilizou a vítima e a encaminhou ao Pronto-Socorro Central (PSC). O projétil ficou alojado no crânio. No entanto, o homem deu entrada consciente no PSC.