Mulher é alvejada com um tiro no Jardim Marambá, em Bauru

Uma mulher foi alvejada com um tiro na tarde desta segunda-feira (12), no Jardim Marambá, em Bauru. O disparo teria sido feito pelo ex-companheiro, segundo relataram, de forma extraoficial, vizinhos que ouviram o estampido. Posteriormente, a informação foi confirmada pela Polícia Militar (PM), que procura o autor. Ele fugiu descalço, deixando o sapato no endereço. Nos últimos tempos, o homem passou a ameaçá-la com frequência, conforme apurou a reportagem.

Ela já tinha uma medida protetiva contra ele. Várias viaturas da corporação estiveram na quadra 2 da rua Christiano Pagani, onde a tentativa de feminicídio ocorreu. No local, a reportagem foi informada por outro policial que a bala atingiu o braço da vítima e se alojou na altura da costela.

Depois de ferida, ela buscou ajuda em um estabelecimento próximo. A mulher estava consciente quando foi socorrida. O JCNET acompanha o caso.