DAE conclui sorteio entre leiloeiros para leilão de inservíveis

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE) realizou um sorteio público entre os leiloeiros habilitados no processo de credenciamento para prestação de serviços de leilão de bens inservíveis. A sessão ocorreu na última quarta-feira (23) na sede do DAE e foi aberta ao público, com o vídeo do sorteio já disponível para consulta no site oficial da autarquia.



Com o sorteio, foi definida a ordem em que os leiloeiros serão chamados para realizar os leilões. O primeiro sorteado será contratado para conduzir o leilão de cerca de 180 toneladas de sucatas e 56 veículos inservíveis, com valor estimado de arrecadação de R$ 2,7 milhões. Após a execução do primeiro leilão, esse leiloeiro retorna ao fim da lista, e o próximo da ordem será convocado, conforme a demanda do DAE.



O processo de credenciamento segue aberto durante os cinco anos de vigência do edital, permitindo que novos leiloeiros interessados sejam incluídos ao final da lista. A participação é gratuita e os serviços são remunerados por comissão paga diretamente pelos compradores dos itens arrematados, sem qualquer custo para o DAE. O edital completo com todas as condições está disponível no site www.daebauru.sp.gov.br, na seção de "Licitações".



O objetivo do leilão é promover a destinação adequada dos bens que não possuem mais utilidade para os serviços da autarquia, liberando espaço físico e contribuindo com a arrecadação de recursos. Os valores obtidos serão revertidos em melhorias para o sistema de abastecimento de água e saneamento básico do município.



Leiloeiros interessados em se credenciar podem obter mais informações pelo e-mail: licit.compras@daebauru.sp.gov.br ou diretamente com o Serviço de Compras do DAE, localizado na Rua Padre João, 11-25, Centro, Bauru/SP.