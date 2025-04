Tradicional Baile da Família acontece sábado no Garden Eventos

Com apresentação da Banda Plínio & Cia, o Baile da Família será realizado neste sábado (26), a partir das 20h, no Garden Eventos (antigo Sagae). Toda a renda obtida pelo evento, promovido pela Pastoral Familiar Diocesana e do Encontro de Casais com Cristo (ECC) da Diocese de Bauru, será destinada ao trabalho de evangelização.

Mesas com a capacidade para quatro pessoas estão sendo vendidas por R$ 200,00. Já a para seis, R$ 250,00. Elas podem ser reservadas até sábado (26), às 12h. Em caso de sobra, haverá comercialização no local. O convite individual custa R$ 50. A festa contará com a venda de porções e bebidas.

Para mais informações e reservas é preciso entrar em contato pelo (14) 99131-5297 (horário comercial) ou por meio do Instagram: @pastoralfamiliarbauru