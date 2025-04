Henrique e Juliano abrem a Facilpa 2025 nesta sexta

No sábado (26), as atividades começam às 9h com o julgamento de caprinos. Às 10h, começa a prova Ranch Sorting com a equipe Neto Mateo. Já no período da noite, o rodeio começa às 21h, seguido pelo show de Simone Mendes às 23h. Às 00h30, o Palco Cidade do Livro apresenta o show com Namp, e o Palco Camarote traz a dupla Leo e Fernando.

No domingo, as atrações começam às 9h, com mais um julgamento de caprinos e a exposição de carros antigos. Às 17h, a Orquestra Boca do Sertão se apresenta no Palco Cidade do Livro. Às 20h, acontece a prova dos três tambores, promovida pela Equoterapia Equus Vita. Logo em seguida, ocorre a final do rodeio em cavalos, modalidade cutiano. O show principal da noite será com Amado Batista, às 23h. Logo após, às 00h30, o Palco Cidade do Livro recebe Matheus Lessa, Nando Miranda e Douglas Souza, enquanto o Palco Camarote conta com o DJ Morcego. Neste dia, a entrada é gratuita. No dia 28, segunda, a entrada também é franca. O Palco Cidade do Livro recebe Eder e Eduardo, além de Ricardo Anholeto, às 19h. O show principal da noite será com Jota Quest, às 23h. Em seguida, às 23h30, a banda Caverna Show se apresenta no Palco Cidade do Livro, enquanto o DJ Morcego anima o Palco Camarote. Na terça (29), a programação segue com shows gospel. Às 19h, grupos evangélicos se apresentam no Palco Cidade do Livro, encerrando com o show de Renascer Praise, às 21h30. Programação completa: @facilpa