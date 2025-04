1.º Torneio de Pickleball de Bauru é neste sábado

As categorias em disputa serão: Dupla Masculina Intermediária, Dupla Masculina Iniciante, Dupla Feminina Intermediária, Dupla Feminina Iniciante, Dupla Mista Intermediária e Dupla Mista Iniciante. Os coordenadores do evento são Alexandre Miassaca e Rogério Cavalcante. O torneio conta com apoio de mídia do Jornal da Cidade, JCNET e da rádio 96FM.

O pickleball, fenômeno nos Estados Unidos, tem conquistado cada vez mais adeptos no Brasil. A modalidade combina elementos do tênis, badminton e tênis de mesa. O BTC se orgulha de ter sido o primeiro local em Bauru a inaugurar as primeiras quatro quadras de pickleball, com capacidade para atender até 16 jogadores simultaneamente. A inauguração ocorreu em outubro de 2024 e, até o final deste ano, o clube pretende ampliar essa estrutura.

O esporte é praticado em uma quadra semelhante à de tênis, porém menor (6 m x 13,4 m), com uma rede mais baixa (0,94 m). Pode ser jogado individualmente ou em duplas, utilizando raquetes específicas (parecidas com as de frescobol, mas mais retangulares) e uma bola perfurada. É um jogo fácil de aprender, inclusivo e indicado para diferentes faixas etárias.

O BTC oferece aulas e disponibiliza raquetes para iniciantes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da secretaria (14) 3235-0500. O número é fixo e WhatsApp.