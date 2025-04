Homem morre soterrado em obra de rede de esgoto em Duartina

Equipes da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e, após o resgate, o trabalhador foi encaminhado por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto-Socorro (PS) do Hospital Santa Luzia, onde teve o seu óbito constatado.

De acordo com o registro policial, W.M.S. havia sido contratado pelo proprietário da residência para abrir um buraco no quintal visando à implantação de uma rede de esgoto. Por razões a serem esclarecidas, durante a obra, ocorreu o desmoronamento e ele acabou soterrado.

O corpo de W.M.S. foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para o exame necroscópico. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no imóvel e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil da cidade no decorrer do inquérito policial.