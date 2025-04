Iacanga inaugura obelisco para celebrar os 100 anos

Como parte das celebrações do aniversário de 100 anos da cidade, a Prefeitura de Iacanga (50 quilômetros de Bauru) inaugura neste domingo (27), às 8h30, um obelisco para simbolizar o centenário do município na Praça da Matriz, em frente ao Banco do Brasil, na região central. Segundo a Secretaria de Turismo, durante a solenidade de inauguração do marco simbólico, serão entregues senhas para que os moradores possam descer de tirolesa na Praia das Palmeiras, a partir das 10h.

Na prainha municipal, também haverá distribuição de pipoca e algodão doce para as crianças a partir das 15h e música ao vivo com os cantores Ge Cruz e Ryan Santos e a banda 100 Juízo, a partir das 16h.

No sábado (26), a Praia das Palmeiras também será palco de descida de tirolesa a partir das 10h, entrega de pipoca e algodão doce para as crianças às 15h e apresentações dos grupos Tamo Junto e Dinossauros e da banda 100 Juízo, a partir das 18h, dentro da programação do centenário.