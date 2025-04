O segredo militar

Pegou um tubo de plástico longo. Eles escaparam do ataque. Com grunhidos, entraram em luta corporal com o vigia. Um ser, igual aos outros, interveio. Bateu levemente as pontas dos dedos de uma mão nas costas do vigia. Aí ele se acalmou. Foram embora.

Daíldo ouviu forte barulho que vinha de longe. Algo igual a um grande furgão saindo do chão. Tinha 10 metros de diâmetro. Partiu voando por cima dos fios de alta tensão.

O caso foi investigado por militares do exército, vindos de Brasília. Meu pai era oficial do exército na 6ª CSM-Bauru. Sabia a conclusão dos militares. Eu morava com meus pais, mãe e irmã.