Mulher acusa ex de ofendê-la nas videochamadas com filho em Bauru

Uma mulher de 31 anos procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru nesta segunda-feira (21) para denunciar que seu ex-companheiro, contra o qual possui uma medida protetiva de urgência, estaria se aproveitando de videochamadas com o filho do casal, de 1 ano, para ofendê-la e ameaçá-la.

Segundo o registro policial, autor e vítima tiveram um relacionamento de dois anos e terminaram há mais de um ano, mas ele não aceitaria o fim do relacionamento, perseguindo-a inclusive em seu local de trabalho.

Na noite de domingo (20), segundo relato da mulher no boletim de ocorrência, o ex teria ido novamente até o seu trabalho, em seu dia de folga, e falado a terceiros no local que mataria ela, o filho e familiares dela.