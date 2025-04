Destinos dos sonhos; 12 lugares mais desejados para lua de mel

A lua de mel é uma das experiências mais aguardadas pelos casais, marcando o início de uma nova etapa da vida com momentos inesquecíveis em cenários únicos. De acordo com levantamento recente do iCasei (www.icasei.com.br), plataforma líder em sites e listas de casamento na América Latina, os destinos mais escolhidos para as viagens refletem uma busca crescente por paisagens paradisíacas, cultura e romantismo, tanto no Brasil quanto no exterior. "A lua de mel não é só uma viagem, mas uma celebração do amor e do início de nova fase a dois. É sobre criar memórias que reflitam a personalidade e os sonhos do casal, em cenários que unem charme, exclusividade e experiências cercadas por beleza e pelo romantismo", destaca Diego Magnani, CCO do iCasei, reforçando que os casais investem entre R$ 10 mil e R$ 15 mil em destinos nacionais e a partir de R$ 20 mil em viagens fora do país.

Nacionais

1. Gramado (RS): Localizada na charmosa Serra Gaúcha, Gramado é ideal para casais que buscam uma experiência romântica em ambiente europeu no Brasil. Com ruas floridas, arquitetura encantadora e gastronomia sofisticada, o destino encanta durante todo o ano, especialmente no inverno, quando vinhos e fondues são protagonistas. Uma estadia de 3 a 4 dias é ideal para explorar as atrações, como vinícolas, parques e eventos tradicionais como Natal Luz.

2. Fernando de Noronha (PE): Arquipélago de 21 ilhas e ilhotas, Noronha é perfeito para quem busca aventura e descanso. O destino combina praias paradisíacas, trilhas e patrimônio histórico, com destaque para a praia do Sancho, eleita uma das melhores do mundo. É perfeita para uma estadia de 4 a 5 dias.