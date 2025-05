Motociclista morre após colisão frontal com carro em Pederneiras

Um Honda HR-V, que seguia no sentido Bauru-Jaú, não conseguiu desviar e bateu de frente com a moto. O motociclista sofreu graves lesões e, apesar das tentativas de reanimação, teve o óbito constatado por equipe médica da concessionária às 20h24.

Pederneiras - Um motociclista morreu, na noite deste domingo (4), após se envolver em uma colisão frontal com um SUV na altura do quilômetro 214 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru).

Já o condutor do automóvel não sofreu ferimentos. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e as circunstâncias da colisão serão investigadas pela Polícia Civil. Em razão do acidente, uma das faixas da rodovia precisou ser interditada.