Google apresenta um auxiliar digital que trabalha em hospital

O Google diz que criou esse programador digital, que também chamou de agente, ao unir as habilidades de programação do modelo Firebase (especialista em programação) com a criatividade do Gemini (o chatbot da big tech).

Interessados em testar a ferramenta podem criar até três ambientes de trabalho gratuitamente. Os programadores que pagam o serviço especializado do Google (US$ 299 por ano) podem gerar 30 ambientes.

No evento, o Google anunciou que pretende investir US$ 75 bilhões (R$ 443 bilhões) neste ano, sobretudo para acelerar o desenvolvimento e funcionamento de produtos de IA.