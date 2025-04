Acidente em estacionamento acaba em briga na região de Bauru

Um acidente de trânsito no estacionamento de um supermercado em Botucatu terminou em briga e registro policial na noite desta sexta-feira (18).

Segundo boletim de ocorrência, a confusão começou após uma colisão entre um Fiat Uno e um Toyota Etios por volta das 22h30, na avenida Alcides Cagliari. O condutor do Uno teria fugido do local após o acidente. A mulher que o acompanhava, que estava no banco do passageiro, permaneceu no local e acabou discutindo com os ocupantes do Etios.

O episódio rapidamente evoluiu para agressões. Segundo o relato policial, a passageira do Uno apresentava lesões no rosto, enquanto a do Etios relatou ter sido ferida na orelha. Seu companheiro, enquanto isso, sofreu uma mordida na mão. Os três envolvidos afirmaram ter sido agredidos.