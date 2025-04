Adolescente de 13 anos é atacada na rua por dois cães em Botucatu

Uma adolescente de 13 anos foi atacada por dois cães de grande porte enquanto andava em via pública na noite desta sexta-feira em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). O caso foi registrado por volta de 19h30, no Parque Santa Inês.

A Guarda Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros foram acionados e a jovem, junto com sua mãe, foi encaminhada ao Pronto-Socorro Infantil com escoriações na coxa, perna, braço e costas, sem risco de morte. Segundo relato da mulher, sua filha estava caminhando em via pública quando foi atacada pelos dois cachorros, que não possuem raça definida.

Os animais foram localizados e, como um deles tinha chip, foi possível identificar a tutora, de 45 anos, residente em endereço distante do local da ocorrência. Ela alegou que o cão escapou de casa e afirmou que o outro animal não lhe pertence. Este último foi encaminhado ao canil municipal. A mulher responderá a inquérito policial por omissão de cautela na guarda ou condução de animais, prevista na Lei das Contravenções Penais.