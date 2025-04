Atlético Hóquei Bauru vence 1ª taça no Sub-12, em Sertãozinho

No segundo tempo, o domínio aumentou com uma grande apresentação do jogador Silvinho, que com 7 gols anotados, decretou a vitoria bauruense por 9x4. Ele terminou o campeonato como artilheiro e a equipe teve o melhor ataque.

O segundo confronto foi com a tradicional equipe multicampeã do Internacional de Santos e Bauru conseguiu dominar logo de cara, esse que seria o jogo mais difícil do torneio. Abriu 2x0 com Silvinho novamente inspirado, mas depois disso o goleiro do Inter em tarde iluminada, fechou o gol e não deixou mais nenhuma bola passar. Ainda na primeira etapa o Inter diminui e o segundo tempo foi emocionante até o último minuto do segundo tempo, onde o capitão do time Athur, comandou a ótima defesa bauruense e os goleiros se destacaram com grandes defesas e segurando o placar em 2x1 até o final. Terminou o campeonato com a defesa menos vazada.

Com as duas vitórias alcançadas, bastava empatar o ultimo jogo para sagrarem-se campeões contra a Casa de Portugal de Petrópolis, que esta em fase de renovação de sua equipe e conta com a maioria de jogadoras femininas e com idade bem abaixo da categoria. Mesmo assim, a equipe de Petrópolis foi brava e valente, mas não o suficiente para emplacar sua primeira vitória no campeonato. Vitória do Atlético Hóquei Bauru e título conquistado pelos meninos do Sub-12.