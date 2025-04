Sisprime ultrapassa R$ 1 bi em crédito ao agronegócio e consolida

A Sisprime do Brasil, referência no cooperativismo financeiro e historicamente ligada à área da saúde, avança com força no agronegócio. Com um modelo de atendimento pessoal e exclusivo, a cooperativa ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão em crédito destinado ao setor, consolidando-se como um importante player no mercado.

A estratégia da Sisprime para o agronegócio segue a mesma filosofia que a tornou líder entre profissionais e empresas da saúde: proximidade, soluções sob medida e um relacionamento que vai além das transações financeiras.



Com crescimento acelerado e uma atuação diferenciada, a Sisprime se consolida como referência no cooperativismo de crédito (Foto: Reprodução/sisprimedobrasil.com)