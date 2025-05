Homem é morto pela PM após apontar arma para viatura em Bauru

Um homem de 49 anos, que estava na direção de um Jeep Renegade, foi baleado e morto pela Força Tática da Polícia Militar de Bauru na noite desta quinta-feira (8), após desobedecer a uma ordem de parada, iniciar uma fuga e apontar uma arma de fogo na direção da viatura. O fato aconteceu na quadra 23 da avenida Nações Unidas, na altura do Parque Vitória Régia. As informações constam no boletim de ocorrência (BO).

A vítima fatal foi identificada como Fernando Antônio Reihner Júnior. Ele tem passagens pela polícia e é conhecido pelo apelido de Gibão, segundo o BO.

Ainda de acordo com o registro, a equipe da Polícia Militar chegou a emparelhar os dois veículos, quando Gibão teria sacado a arma. Contudo, não teve tempo de disparar contra os agentes de segurança, que revidaram. Um dos policiais efetuou cinco disparos de fuzil, e os outros PMs atiraram duas vezes cada com pistolas. Um dos tiros, inclusive, quebrou a vidraça de uma loja de automóveis localizada em frente.