GR Produções e Eventos: de Bauru para os maiores palcos do Brasil

A força e a expertise do interior paulista ganharam projeção nacional com a GR Produções e Eventos, empresa fundada pela empresária Vanessa Grego, em Bauru. Com mais de dez anos de experiência no setor, Vanessa transformou sua vivência em produção em uma marca sólida, que hoje atua nos maiores eventos do Brasil, levando excelência, organização e profissionalismo a cada projeto.

Especializada na operação de grandes estruturas, como rodeios, shows, festivais e eventos promocionais, a GR se destaca pelo serviço completo que oferece aos contratantes e pelo cuidado com a experiência do público. Um dos grandes diferenciais da empresa é a atuação no atendimento de bares fixos e bares móveis, que facilitam o acesso do público às bebidas com rapidez e qualidade, trazendo conforto e agilidade tanto para convidados quanto para quem está curtindo uma apresentação ao ar livre ou em grandes arenas.



GR Produções e Eventos foi fundada pela empresária Vanessa Grego (Foto: Divulgação)