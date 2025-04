Facilpa 2025 une shows e tradicional exposição de animais

Nesta 45ª edição, o público que estiver ao recinto poderá conferir exposições de ovinos, caprinos, cavalos mangalarga, canários e outros pássaros, além de carros antigos, do comércio e da indústria. Dentre elas, chamam atenção a dos cavalos mangalarga, com presença de criadores renomados, assim como os caprinos e ovinos.

"Os shows e o rodeio são essenciais para o sucesso da Facilpa, mas sem as exposições, a feira não teria nascido. Na primeira edição, o foco era o gado leiteiro. Avançamos no tempo e passamos a expor as mais diversas faces da economia regional, como gado de corte, cana-de-açúcar e, agora, o eucalipto. A nossa festa, de certa forma, mostra um pouco da história da nossa economia, e é por isso que mantemos essa tradição por anos e anos", lembra José Oliveira Prado, coordenador da Facilpa.

A Facilpa, localizada na Av. Lázaro Brígido Dutra, 300 - Jardim Lago da Prata, Lençóis Paulista é uma realização da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e conta com produção da Organização Estrela.

Cavalgada neste domingo

A tradicional cavalgada, que marca o início da Facilpa, será neste domingo (20), quando cavaleiros da região e outras partes do estado de São Paulo irão percorrer as ruas de Lençóis Paulista para anunciar a chegada da festa.

O trajeto é o mesmo de anos anteriores, com saída às 9h da Caixa d'água Núcleo Luiz Zillo, passando pelo Centro de Lençóis Paulista (rua Geraldo Pereira de Barros) e chegada no Recinto da Facilpa, no portão 5. Às 12h, será servido um almoço de confraternização, com adesão à parte para não cavaleiros. Tudo ao som de shows sertanejos e, claro, muita moda de viola.