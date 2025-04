'Só não passa quem desiste', diz aluna da USP que viralizou

A emoção dos pais da estudante Bruna de Assis Ramos Salvador, 21 anos, ao receberem a notícia de que ela havia sido aprovada na Faculdade de Medicina de Bauru da Universidade de São Paulo (FMBRU/USP) comoveu usuários de Internet de diversas partes do País. O momento foi registrado e postado no TikTok e no Instagram e já rendeu mais de 4 milhões de visualizações e 500 mil curtidas.

Filha do pedreiro Claudinei Salvador e da confeiteira Maria Veronica de Assis Ramos, Bruna cursou o ensino fundamental e médio em escola pública. Até o ano passado, morava com os pais em sua cidade natal, São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. Foi na casa da família em que o vídeo com a surpresa aos pais foi gravado em 22 de janeiro de 2025.

Nele, sua irmã, Bárbara, 28 anos, entrega a Claudinei e Maria Veronica um bolo do tipo "bentô" com a inscrição "Passei na USP!". Na sequência, Bruna surge com a testa e antebraços pintados com os dizeres "USP Medicina 2025". Emocionados, os pais choram. Claudinei ajoelha para agradecer a Deus e é abraçado pela filha, que também recebe o carinho da mãe.